Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İTÜ Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, dünyanın ilk atlası olarak bilinen el yazması kitabın tanıtım toplantısında ‘Osmanlı İmparatorluğu’na altın çağını yaşatan Padişah’ olarak bilinen ve Avrupalıların ‘Muhteşem Süleyman’ olarak adlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman’a hakaret etti. Prof. Dr. Şengör, toplantı esnasında basın mensuplarının sorularını cevaplarken, Fatih Sultan Mehmed ve Piri Reis’in kişiliklerinden bahsettiği sırada “Coğrafi kitaplara olan merakı müthiş. Coğrafya hastası bir sürü şeyi topluyor. Ben onu diyorum; Piri Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır. Fatih zamanında Piri Reis olsaydı inanır mısınız bugün bizim sömürge imparatorluğumuz vardı. Çok samimi söylüyorum bugün biz Amerika’ya falan gitmiştik” dedi. Toplantının moderatörlüğünü yapan Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı “Celal Hoca’yı daha fazla konuşturmayalım” ifadelerini kullandı. Şengör, daha önce katıldığı bir te-levizyon programında, "Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine, 'Ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum' demiş. Bunu söyleyen Bayezid'in kendisi" şeklindeki sözleriyle de büyük tepki çekmişti.