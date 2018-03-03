Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Afrin’de şehit düşen 8 kahramanını dün son yolculuğuna uğurladı. Konya, Eskişehir, Van, Kastamonu, Denizli, İzmir, Hatay ve Isparta’da on binler kahramanlar için al bayrağa sarılı tabutlar önünde saf tuttu. Gözlerde yaş, dillerde dua, yüreklerde yangın ve gurur vardı. Ülkeyi gözyaşlarına boğan askerlerimizin Hatay’ın Hassa ilçesi karşısındaki Hac Bilal köyü Keltepe üs bölgesinde, hainlere karşı dünyaya örnek olacak bir mücadele verdiği belirlendi. Saklandıkları tünellerden çıkan yüzlerce hain, sisten yararlanarak üs bölgesine sızmaya çalıştı. Bu sırada çatışma çıktı. Göz gözü görmüyordu. Görüş mesafesi 50 metreye kadar düşmüştü. Yoğun sis sebebiyle silahlı insansız hava araçlarının görüş alanı kapalıydı. Çatışma saatlerce sürdü.



ÇOĞU ÖLDÜ

Güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar’ın bölgeden aktardığına göre, tim komutanı uçaklara telsizden “Gerekirse bizi de vursun ama teröristlerin hepsi burada imha olsun” diye anons geçti. Mehmetçiğin ortaya koyduğu karşı duruş teröristlerin beklediklerinin tersi bir sonuç verdi. Hainlerin büyük çoğunluğu öldü. Çatışmada 73 terörist etkisiz hâle getirildi.



ÖLÜMSÜZLÜĞÜ TATTIK BİZ

Kahramanca şehit olan 8 asker ile yaralanan 13 askerlerden çoğunluğu bölgeye İzmir Bornova Jandarma Komando Tugayı’ndan gitmişti. Askerler, meskun mahal temizliği eğitimi görmüş, birçoğu Sur’da da görev almıştı. 23 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç onlardan biriydi. Koç, harekâta katılmak için Diyarbakır’daki birliğinden silah arkadaşları ile geçen hafta yola çıkmış, Gaziantep İslahiye’deki toplanma merkezinde cuma namazını kılmıştı. Astsubay Koç, cuma namazına giderken Erdem Bayazıt’ın “Bulmak” isimli şiirinden “Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm” bölümünü okumuştu.



BU KAHRAMANLIK İLK DEĞİL

Keltepe’de yaşanan kahramanlığın bir benzeri yıllar önce Kuzey Irak’a yönelik terör harekâtında yaşanmıştı. Geçtiğimiz yıl Şırnak’ta helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın bir çatışma sırasında “Bulunduğum yeri ateş altına alın” diyerek kendini feda ettiği belirlenmişti. Keltepe destanı, Mehmetçiğin hainleri imha etmek için nasıl canından vazgeçtiğini bir defa daha gözler önüne serdi.

Türk askerinin dillere destan kahramanlığını CIA eski Başkanı Orgeneral David Petraeus geçtiğimiz hafta “Muhtemel bir Türk-ABD sıcak çatışmasında neler olabileceği” yönündeki soruyu cevaplarken dile getirmiş ve şöyle demişti: Orada durup iki defa düşünmeleri lazım. Türklerden bahsediyoruz, kontrolümüzdeki Araplardan değil. Düzenli taktik ve bizde bile olmayan disiplinli bir orduya sahipler. Geri çekilme gibi bir huyları yok ve bu ihtimali hiç düşünmüyorlar. Topyekûn savaşan bir millet. İhtimal hesapları yapmıyorlar, akıllarında toprakları ve dinleri varsa kaygılanıp sonlarını düşünmüyorlar.

ANCAK ŞEHİT OLURSAM DÖNERİM

Hatay’daki törenin ardından memleketlerine gönderilen şehitlerden Uzman Çavuş Recep Çetin (24) Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı. 1 yıl önce evlenen şehidin 1,5 ay önce kız çocuğu dünyaya geldiği öğrenildi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı.





YENİ NİŞANLANMIŞTI

Vanlı şehit Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik’in (26) babası Zeynel Çevik, oğlu ile kısa bir süre önce telefonla görüştüğünü, kendisinden istifa etmesini istediğini belirtti. Acılı baba Çevik, oğlunun ise bu teklife üzülerek tepki gösterdiğini, ancak şehit düştüğü zaman dönebileceğini kendisine söylediğini anlattı. Çevik’in kısa bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtildi.





30 AĞUSTOS’TA EVLENECEKTİ

Şehitlerden Kastamonulu Uzman Çavuş Arif Demirel’in (24) sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı “Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize” yazısı yürekleri dağladı. Ayrıca nişanlı olan şehidin 30 Ağustos gününe düğün tarihi aldığı öğrenildi.





BİZ ÖLDÜK MÜ Kİ VATAN BÖLÜNSÜN

Aydınlı Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Dinek’in şehit olmadan saatler önce ailesine cephede çekilmiş son fotoğraflarını gönderdiği ortaya çıktı. Şehit askerin ailesine gönderdiği son fotoğraflarda “Biz öldük mü ki vatan bölünsün. Afrin’den Nazilli’ye selam olsun. M.D.” ifadeleri yer aldı.





10 GÜN ÖNCE GÖREVE GİTMİŞTİ

Şehitlerden Astsubay Uğur Palancı (28) İzmir’de toprağa verildi. Mardin’in Artuklu ilçesine kayıtlı ve bekar olan Uğur Palancı’nın 10 gün önce Afrin’e göreve gittiği öğrenildi.





‘ŞEHİT OLMAYA GİDİYORUM’ DEMİŞ

Afrin’de göreve gitmeden önce arkadaşıyla sohbet ederken, “Şehit olmaya gidiyorum” dediği belirtilen Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un (24) cenazesi Isparta’da toprağa verildi. 7 yaşındaki Emirhan, şehit ağabeyinin fotoğrafını öpmesi duygulandırdı.

Şehit Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe (25) ise memleketi Hatay’ın Payas ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, şehidin babası Mustafa Gökçe ve yakınlarına taziyelerini iletti. Şehidin nişanlı olduğu ve evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

AKAR: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte sınır hattındaydı.

Kilis ve Hatay’da, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar şunları söyledi: Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı dahi yerde kalmayacak. Teröristler ile bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak. Mücadeleye, askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edilecek.