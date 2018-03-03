Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Bu kapsamda FETÖ’nün örgütsel bir tavır olarak mahrem imamlarının TSK’da kendisine bağlı örgüt üyelerini kullandıkları cep telefonundan aramadığı, onun yerine ankesörlü veya kontörlü telefonlarla aradıkları tespit edildi. Özellikle TSK’daki kriptoların deşifre edildiği ankesörlü telefon soruşturmasının derinleştirilmesinin ardından artan itirafçıların sayısı 100’ü buldu. Başsavcılık, ankesör soruşturmasına takılan toplamda 5 bin şüpheli tespit etti. Bunlardan Hava Kuvvetleri’nde bin, Jandarma’da 500, Deniz Kuvvetleri’nde 600, Kara Kuvvetleri’nde ise yaklaşık 3 bin kişi olduğunu belirledi. Bunun üzerine Ankara Başsavcılığı Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı öncesinde Genelkurmay’a bir bilgilendirme yaptığı öğrenildi. Başsavcılık, ankesör soruşturması kapsamında tespit ettiği 5 bin kişilik listeyi kuvvete göre ulaştırdığı aktarıldı.