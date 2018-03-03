Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da meydana gelen saldırıda birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, Burkina Faso halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı
03.03.2018 - 08:50 | Son Güncelleme: 03.03.2018 - 09:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Etiketler : dışişleri bakanlığı,burkina faso,kınama,
547716 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/547716.aspx
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