Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 28 Şubat'ta başlayan Bayrak-78 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan-2 operasyonunun bugün saat 06.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 13 adet sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, Lice ilçesi Şenlik köyü Akçapınar mezrası mülki sınırları içerisindeki stabilize yolun menfez ile birleşim yerine yerleştirilmiş vaziyette 4 adet büyük tüp ve 200 kilogram amonyum nitrat şeker karışımıyla hazırlanmış, 1 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Maddi İmha Timince emniyet tedbiri alınarak yerinde imha edilmiştir. Anılan sığınaklar, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlar ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde tespit edilen, 200 kilogram amonyum nitrat, 10 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı kimyasal madde, 3 adet küçük tüp, 80 metre elektrik kablosu, 1 adet 8’li pil bloğu, 1 adet serum ve ekipmanı, 1 adet araç aküsü, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet palaska, 6 adet kütüklük, 1 adet av tüfeği kılıfı, 1 adet kol saati, 1 adet toner, 1 kutu silah bakım yağı, 2 adet harbi, 150 kilogram un ile çok sayıda örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir" denildi.



Operasyonlarda 435 kilogram esrar ele geçirildi

Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, Lice ilçesi Tepe köyü Hacı Arif mezrası mülki sınırları içerisinde icra edilen adli arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 6 milyon 529 bin 500 lira olan 435 kilo 30 gram toz esrar maddesi ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Anılan uyuşturucu maddesi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin günlük kullanım değerleri göz önüne alındığında, bir günde toplam 108 bin 835 bireyin uyuşturucu maddeden zehirlenmesinin önüne geçilmiştir. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen 17 adet şok yol kontrol ve arama noktalarında görevli personel tarafından, 866 şahıs ve 314 aracın jandarma asayiş bilgi sistemi marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 18 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 15 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."