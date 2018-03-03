Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı 2017 yılı faaliyet raporunda, bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmalar anlatıldı.

Faaliyet raaporunda verilen bilgilere göre, bakanlıkça 5233 sayılı "Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun"un yürürlüğe girdiği 2004'ten bu yıl başına kadar oluşan zararların karşılanması amacıyla, 440 bin 485 başvuru yapıldı. Başvurulardan 239 bin 743'ü olumlu sonuçlanırken, 174 bin 526'sı reddedildi.

TERÖR MAĞDURLARI İÇİN TAZMİNAT ÖDEMESİ

Komisyonlarca bugüne kadar olumlu sonuçlandırılan başvurular için vatandaşlara ödenmek üzere talep edilen 4 milyar 257 milyon 373 bin 45 liradan, 4 milyar 109 milyon 625 bin 255 lirası ilgililere ödendi.

Ülke genelinde geçen yıl meydana gelen terör olayları nedeniyle zarar tespit komisyonlarına yapılan 10 bin 151 yeni başvurudan 6 bin 598'i sonuçlandırıldı. Ayrıca geçen yılın talepleri doğrultusunda ilave edilen ek ödenekle birlikte toplam 380 milyon lira ilgililere ödenmek üzere valiliklere gönderildi.

Bakanlık tarafından geçen yıl 2330 sayılı "Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında 160 talep dosyası incelendi. Bu dosyalar hakkında ilgililere 7 milyon 532 bin 973 lira tazminat ödenmesine karar verildi.

15 TEMMUZ MAĞDURLARINA 184 MİLYON ÖDEME YAPILDI

Ayrıca 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince düzenlenen darbe girişimi sırasında mağdur olan siviller ve görevlilerle ilgili olarak, aynı kanun kapsamında, dosyası bakanlığa intikal eden 182 sivil şehit, 2 bin 626 yaralı ve 100 malul için toplam 183 milyon 805 bin 112 lira tazminat ödendi.

Rapora göre Ağrı ile Iğdır'da İran sınırına yapılacak 144 kilometrelik "güvenlik duvarı"nın, 90 kilometrelik kısmının üretimi gerçekleştirildi, 61 kilometresinin de inşası tamamlandı.