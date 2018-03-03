Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Sabah saatlerinde alınan Ramadiye ve Hamilek köylerinin ardından Raco bölgesinin de TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından kurtarıldığı bildirildi. Beldede mayın tarama ve temizleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.