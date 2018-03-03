Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Sabah saatlerinde alınan Ramadiye ve Hamilek köylerinin ardından Raco bölgesinin de TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından kurtarıldığı bildirildi. Beldede mayın tarama ve temizleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Son dakika: TSK ve ÖSO güçleri Raco beldesini kurtardı
03.03.2018 - 10:31 | Son Güncelleme: 03.03.2018 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin çevresindeki Raco beldesinin teröristlerden kurtarıldığı öğrenildi. Raco belde merkezinde yer yer şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtiliyor.
Etiketler : raco,suriye,zeytin dalı,
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