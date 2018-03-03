Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklık bölgede 6 ila 10 derece artacak. Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen bölge genelinin yağmur ile sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor. Yağışların, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğleden sonraya kadar zaman zaman kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Bölge genelinde beklenen kuvvetli yağış ile rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı!
03.03.2018 - 10:33 | Son Güncelleme: 03.03.2018 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler : Meteoroloji,Meteoroloji marmara,yağmur,sağanak,haberler,
547741 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/547741.aspx
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