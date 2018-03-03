Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklık bölgede 6 ila 10 derece artacak. Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen bölge genelinin yağmur ile sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor. Yağışların, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğleden sonraya kadar zaman zaman kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Bölge genelinde beklenen kuvvetli yağış ile rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.