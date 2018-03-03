Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştü
03.03.2018 - 14:11 | Son Güncelleme: 03.03.2018 - 14:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Etiketler : çavuşoğlu,türkiye,suriye,fransa,
547782 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/547782.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER