Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı.