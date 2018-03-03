Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana çatışmaların sürdüğü Cinderes'te bugün iki köy birden YPG'lilerden temizlendi.





Kritik beldenin doğusunda yer alan Ramadiye ve Hamilek köyleri, Türk özel kuvvetler askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları tarafından alındı.





Ramadiye köyünde çok sayıda mayınların ve tuzaklanmış patlayıcı bulundu.





Cinderes, Hatay Reyhanlı'ya roketlerin atıldığı bölge. Ramadiye ve Hamilek'in el değiştirmesiyle kritik belde batı, güney ve doğudan kuşatılmış oldu.



