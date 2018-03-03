İçişleri Bakanlığınca sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda 106 bin 740 olarak yer alan kayıp silah sayısı, 1944 yılından 2017 yılının sonuna kadarki 73 yıllık süreçteki toplam kayıp silah sayısını ifade etmektedir" ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanlığından kayıp silah açıklaması!
03.03.2018 - 16:12 | Son Güncelleme: 03.03.2018 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda 106 bin 740 olarak yer alan kayıp silah sayısının 73 yıllık süreçteki toplam kayıp silah sayısı olduğunu bildirdi.
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,kayıp silahlar,silah,haberler,
547809 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/547809.aspx
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