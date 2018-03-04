Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayati Kanat AFYONKARAHİSAR



Geçen hafta Türkiye’de 81 ilin suyunun yaz aylarındaki durumu hakkında toplantı yaptıklarını, 3 ilde sıkıntı olabileceğini değerlendirdiklerini, bunun için de gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Eroğlu “Onlar da Kilis, Adıyaman ve Gaziantep. Gaziantep’te dünyanın en büyük isale hattını yapıyoruz. Melen’den sonra Türkiye’nin büyük isale hattı içme suyu temin projesi. İnşallah bu sene bitireceğiz. Kilis ile ilgili de yeni bir baraj isale hattı planlıyoruz. Adıyaman’la ilgili de tedbirlerimiz aldık” diye konuştu. Geçen yıl son 44 yılın en kurak döneminin yaşandığını ifade eden Eroğlu “Salı günü Türkiye’nin tamamını yağış kaplayacak. Daha sonra çarşamba, perşembe, cuma günü kısım kısım yağış var. Barajlarımızda su seviyesi yükselmeye başladı, yüzde 40’tan yüzde 50’ye doğru. Ama bazı yerlerimizde yüzde 70-80 olan barajlarımız var. Biz gerekli tedbirleri aldık, alıyoruz. Vatandaşı susuz bırakmayacağız” dedi.