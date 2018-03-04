Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şengör’ün bu sözlerine cevap veren İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet Çay “İhtisası olmayan konularda konuşan insanlar var. Halkın kafasını bulandırıp, olur olmaz iddiaları gündeme getirip toplumda infiale sebep olmaktadırlar. Prof. Dr. Celal Şengör’ün açıklaması da bu şekilde. Piri Reis’i Hint sularına gönderen Kanuni Sultan Süleyman’dır. Coğrafi keşifler sırasında Hindistan Yarımadası’nda, koloni daha sonra da sömürge imparatorlukları kurmak isteyen Hollanda, ispanya, Portekiz gibi ülkelere engel olmak için gönderilmiştir. Şengör’ün açıklaması tarih bilmediğinin kanıtıdır” dedi. İHA