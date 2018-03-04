Şengör’ün bu sözlerine cevap veren İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet Çay “İhtisası olmayan konularda konuşan insanlar var. Halkın kafasını bulandırıp, olur olmaz iddiaları gündeme getirip toplumda infiale sebep olmaktadırlar. Prof. Dr. Celal Şengör’ün açıklaması da bu şekilde. Piri Reis’i Hint sularına gönderen Kanuni Sultan Süleyman’dır. Coğrafi keşifler sırasında Hindistan Yarımadası’nda, koloni daha sonra da sömürge imparatorlukları kurmak isteyen Hollanda, ispanya, Portekiz gibi ülkelere engel olmak için gönderilmiştir. Şengör’ün açıklaması tarih bilmediğinin kanıtıdır” dedi. İHA
Şengör’ün sözleri bilgisizliğinin kanıtı
04.03.2018 - 06:31 | Son Güncelleme: 04.03.2018 - 06:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Prof. Dr Celal Şengör’ün “Piri Reis’in en büyük talihsizliği, Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın döneminde doğmuş olmasıdır” sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor.
Etiketler : celal şengör,kanuni,
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