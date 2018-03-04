Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in stratejik öneme sahip Raco belde merkezini de teröristlerden temizledi. Sabah saatlerinde Türk jetlerinin havadan destek vermesinin ardından Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat’ın (PÖH) desteğiyle ÖSO belde merkezine doğru ilerlemeye başladı. Terör örgütünün sözde yöneticileri, Raco’daki teröristlere telsizden ‘acil’ anons geçti. “Burası düşerse, Afrin’e kadar durduramazsınız” ifadesini kullanarak teröristlere direnmeleri için çağrı yaptı. Ancak yaşanan şiddetli çatışmanın ardından ÖSO ve Mehmetçik beldeyi ele geçirdi. Böylece önceki gün başlayan Raco operasyonu 24 saat geçmeden tamamlanırken, Raco, Bülbül’ün ardından ele geçirilen ikinci belde oldu. Dün Raco ile beraber 7 yerleşim yeri daha teröristlerden temizlenerek kontrol altına alındı.



CİNDERES GÖZÜKTÜ

Bu arada Mehmetçik ve ÖSO, Afrin’in güneybatısındaki Cinderes beldesi yakınlarında da ilerlemeye devam ediyor. Raco’nun alındığı saatlerde ise ÖSO ve TSK, Cinderes’e bağlı Ramadiye ile Hamilek köylerini de teröristlerden kurtardı. Böylece Zeytin Dalı Harekâtı’nın 43. gününde 126 nokta teröristlerden temizlendi. Operasyonun başladığı tarihten itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 2.516’ya yükseldi.

Öte yandan Türkiye’nin çeşitli illerinden Zeytin Dalı Harekâtı’na destek için sevkiyat sürüyor. 100’ü aşkın araçlık obüs, tank ve asker dün Kilis’e ulaştı. Uzun askerî konvoy, güvenlik tedbirleri arasında sınır hattındaki karakollara gönderildi. Konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla askerlerimize ile ÖSO mensuplarına sevgi gösterisinde bulundu.



BAFULYON TEPESİ DE TAMAM GİBİ

Raco ve Cinderes’e bağlı köyleri teker teker teröristlerden temizleyen Mehmetçik, Afrin’in doğusundaki Şeran beldesinde de ilerliyor. Komandolarımız, PKK/YPG’nin büyük yığınak yaptığı Bafulyon Tepesi’nde teröristlere ağır darbe vurdu. Savaş uçaklarımızın havadan verdiği destekle ilerleyen Mehmetçik, burayı da teröristlerden büyük ölçüde temizledi.