Mahkeme heyeti, 200 sayfalık gerekçeli kararında Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın’ın örgütün illegal bütün eylemlerine ve işlemlerine seyirci kaldığını, bu eylemleri yapan örgüt mensuplarının görevden alınması hususunda gerekli duyarlılığı göstermediğini, ilgili kişi ve kurumları zamanında uyarmadığını hatta bilinçli olarak yardımda bulunduklarını belirtti.
FETÖ’ye göz yummuşlar
04.03.2018 - 07:34 | Son Güncelleme: 04.03.2018 - 07:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ’nün ‘Mülkiye Yapılanması’na ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın da aralarında bulunduğu 8 sanığı çeşitli hapis cezalarına çarptıran ve 6 sanığın da beraatine karar veren mahkeme heyeti, gerekçeli kararını açıkladı.
Etiketler : fetö,hüseyin avni mutlu,
547935 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/547935.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER