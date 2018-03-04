Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkeme heyeti, 200 sayfalık gerekçeli kararında Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın’ın örgütün illegal bütün eylemlerine ve işlemlerine seyirci kaldığını, bu eylemleri yapan örgüt mensuplarının görevden alınması hususunda gerekli duyarlılığı göstermediğini, ilgili kişi ve kurumları zamanında uyarmadığını hatta bilinçli olarak yardımda bulunduklarını belirtti.