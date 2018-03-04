Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağış, Yunanistan’da siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren Delfi Ekonomik Forumu’ndaki “Türkiye Paneli”nde konuştu.

Türkiye’nin AB’ye katılım hedefinin iki taraf arasındaki çok boyutlu ilişkiler sayesinde ilerletilebilecek süreç sonunda gerçekleşeceğine işaret eden Bağış, “Bu sebeple Avrupa Birliği, Türkiye ile olan ilişkilerini popülist bir bakış açısı ve kısa vadeli politik çıkarlar çerçevesinde değil, uzun vadeli stratejik bir perspektif çerçevesinde ele almalıdır” diye konuştu. Türkiye’nin FETÖ adı verilen “yeni nesil” bir terör örgütü ile mücadele ettiğini hatınlatar Bağış, “FETÖ yalnızca Türkiye için değil, tüm bu ülkeler için ciddi bir tehdittir” ifadelerini kullandı. Bağış, Yunanistan dahil olmak üzere 2016 Temmuz darbe girişiminde anında tepki gösteren ve darbecileri kınayan ülkelere müteşekkir olduklarını kaydederek, “Ancak ne var ki tüm dostlarımız aynı tutumu sergilemeye muvaffak olamadılar. Bazıları bugün bile bunu başarabilmiş değildir” değerlendirmesinde bulundu.



BİZ ÜÇ ADIM ATARIZ

Türkiye’nin Avrupa’dan uzaklaşmak isteyip istemediğine yönelik soru üzerine Bağış, şunları dile getirdi: “Paris’te bir patlama olduğunda bizim o günkü Başbakanımız dahil tüm dünya desteğe gitti ama bizde kendi savaş uçaklarımız Meclisimizi bombalarken, demokrasiyi korumak için bir gecede 250 şehit verirken, Cumhurbaşkanımız suikastçı hainlerin hedefi olduğunda iktidar ve muhalefet, milletçe FETÖ’ye karşı kenetlendiğimizde hiçbir Batılı müttefikimizi yanımızda göremedik. Türkiye’ye yapılan en basit tabirle hipokrasidir. Şundan emin olunuz, Batı, Türkiye’ye bir adım atarsa Türkiye, Batı’ya üç adım atar.”