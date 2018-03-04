Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın 81 ilde eşzamanlı gerçekleştirdiği "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında, ilk kez risk analizi yapabilen, suçlu profiline ve psikolojisine hâkim, kriminoloji eğitimi almış "seçiciler" olarak nitelendirilen uzmanlar da görev yaptı.

81 ilde önceki gün, "Türkiye Güven Huzur" uygulamasının 10'uncusu gerçekleştirildi. Eşzamanlı olarak yapılan uygulamada, başta asayiş, terör ve narkotik olmak, üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi hedeflendi. Uygulamada; insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik dengesine önem veren bir yöntem ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amaçlandı.

İLK KEZ GÖREV ALDI

Uygulamada bir ilk yaşandı. 81 ilde 10 bin 444 ekip görev yaptı. Ekipler, 4 kontrol görevlisi ve 1 seçiciden oluşturuldu. Seçici; risk analizi yapabilen, suçlu psikolojisini bilen, suçlu profilini tanıyan, kriminoloji eğitiminden geçen uzmanlar olarak biliniyor. Terörle Mücadele, İstihbarat, Kaçakçılık, Asayiş, Narkotik, Organize Şube gibi birimlerde belli bir süre görev yapan deneyimli ve kriminoloji konusunda deneyimli uzman polisler, Türkiye Güven Huzur uygulamasında görev aldı.

Ekiplerde, seçicilere özellikle uygulama kapsamında her vatandaşı rahatsız ve tedirgin etmemek için görev verildiği kaydedildi. Suçlu profilini ayırt etme yeteneklerine sahip seçiciler, bu konuda eğitim alan görevlilerden oluşuyor. Her biri görev yaptığı birimde uzman olan polisler, çalıntı araç ya da aranan şahıs kontrollerinde araması yapılan kişinin yüz hali, mimikleri, şüpheli hareketlerini daha kolay ayırt edebiliyor. Seçicinin tavır, davranış ve hareketlerinden belirlediği hedef şüpheli, önce durduruluyor. 2 kontrol görevlisi, şüphelinin kaçma ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alıyor. Diğer 2 kontrol görevlisinden biri şüphelinin kimlik kontrolünü ve GBT sorgulamasını yapıyor. Son kontrol görevlisi de üst aramasını gerçekleştiriyor. Şüpheli, silah, uyuşturucu gibi yasak madde bulunduğunda gözaltına alınıyor. (Habertürk)