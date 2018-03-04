Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda bugüne kadar 2 bin 668 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK’dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:



“Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava Kuvvetleri, tarruz helikopterleri ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen operasyonlar neticesinde, 04 Mart 2018 tarihinde, müteakip harekât için önem taşıyan Şeyh Hadid Beldesi başta olmak üzere, Hacı Halil, Halilo, Kura, Aranda, Soğulcak ve Bafliun dahil 7 yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır. Ayrıca, son iki günde icra edilen operasyonlar sonucunda, Racu ve Cinderes’ten Afrin’e ulaşan karayolları da kontrol altına alınmıştır. İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 56 terörist etkisiz hale getirilmiş, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2668’e ulaşmıştır. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.”