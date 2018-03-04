Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Esra Bayrak’a tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayrak’ı tebrik etti
04.03.2018 - 22:27 | Son Güncelleme: 04.03.2018 - 22:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Esra Bayrak’ı tebrik etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Dünya Salon Atletizm Şampiyonası,Esra Bayrak,
548071 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548071.aspx
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