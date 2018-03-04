Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Esra Bayrak’a tebrik telgrafı göndermiştir” denildi. 