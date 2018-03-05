Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz öncesi ve sonrasında yürütülen FETÖ ve darbe girişimi soruşturmalarıyla şüphelilere ait binlerce dijital materyal, incelenmesi talebiyle Emniyet birimlerine gönderildi.



Bunlar arasında sadece 15 Temmuz’da yakalanan cuntacılara ait 8 bin cep telefonu bulunurken, flaş bellek, CD ve bilgisayarların da aralarında bulunduğu 4 konteyner dijital malzeme de incelenmek üzere emniyette tutuluyordu. Bu nedenle dijital materyal incelemesini yapan Siber Suçlar Daire Başkanlığı, 15 Temmuz’dan sonra sadece darbe girişimini gerçekleştiren kritik isimlere ait dijital veri incelemesini gerçekleştirebildi.



Ancak darbe girişimine katılan binlerce FETÖ’cü cuntacıya ait dijital materyal incelemesi henüz tamamlanamadı. İncelemelerin daha da hızlandırılması için hâkim ve savcılara “blu-ray”li CD, DVD, flaş bellek ve kart okuyucu cihazlar dağıtıldı. Savcı şüpheliye ait dijital materyali blu-rayli cihazdan inceleyecek. Savcı, elde ettiği delilleri soruşturma dosyasına ekleyecek.