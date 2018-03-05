Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Durnagöl’ün, örgütün yargıdaki yapılanmasında etkin rol aldığı belirtilen iddianamede, sanığın FETÖ’nün darbe girişiminden iki gün önce yurt dışına çıkıp, 15 Temmuz’da Türkiye’ye giriş yaptığı ve tekrar 16 Temmuz sabahı ülkeden ayrıldığı belirlendi. Durnagöl’ün FETÖ’nün A takımında olduğu, HSYK içerisinde tetkik hakimi İdris Berber ile birlikte hareket ettiği, HSYK Başkanı İbrahim Okur’u etkileyerek FETÖ’nün bütün taleplerini yerine getirttiği ve atamalarda etkin rol aldığı belirtildi.