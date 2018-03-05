Durnagöl’ün, örgütün yargıdaki yapılanmasında etkin rol aldığı belirtilen iddianamede, sanığın FETÖ’nün darbe girişiminden iki gün önce yurt dışına çıkıp, 15 Temmuz’da Türkiye’ye giriş yaptığı ve tekrar 16 Temmuz sabahı ülkeden ayrıldığı belirlendi. Durnagöl’ün FETÖ’nün A takımında olduğu, HSYK içerisinde tetkik hakimi İdris Berber ile birlikte hareket ettiği, HSYK Başkanı İbrahim Okur’u etkileyerek FETÖ’nün bütün taleplerini yerine getirttiği ve atamalarda etkin rol aldığı belirtildi.
Durnagöl A takımı elemanıydı
05.03.2018 - 06:39 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 06:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’teki FETÖ soruşturması kapsamında silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen eski HSYK Genel Sekreter Yardımcısı firari sanık Engin Durnagöl hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.
Etiketler : engin durnagöl,fetö,
548131 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548131.aspx
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