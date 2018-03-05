Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Bugün, dünyanın en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi olan Türkiye, 7 yılını dolduran iç savaş sürecinde önemli bir rol üstlendi. Türkiye, Esad rejimin sivil yerleşim alanlarına saldırılarından, DEAŞ ve PYD/YPG’nin zulmünden kaçan 4 milyon Suriyeliye kucak açtı. AFAD, Kızılay, TİKA ve sivil toplum kuruluşlarıyla hem ülke içerinde hem de dışında sığınmacılara yönelik yardım faaliyetlerine aralıksız sürdürdü. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekâtı ile Azez, Cerablus, El Bab hattındaki 2 bin kilometrelik alanı terör örgütü DEAŞ ve PYD/YPG’den temizledi. Bölgede huzur, güven ve barış ortamı sağlandı. Türkiye, Afrin’e yönelik başlatılan ve hâlihazırda devam eden Zeytin Dalı Harekâtı’nda da bölgeyi terörden tamamen temizlemeyi, bölgede huzur ve güvenliği sağlamayı hedefliyor.