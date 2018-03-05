Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

39 ülkeden 232 sanatçının çizdiği 65 karikatürün yer aldığı “Mirasımız Kudüs” Uluslararası Karikatür Sergisi, İstanbul’daki Türk ve İslam Eserleri Müzesinde açıldı. Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliğinin (UWC) katkılarıyla hazırlanan sergide, İsrail’in bölgedeki tutumunu ve ABD’de alınan “Kudüs, İsrail’in başkentidir” kararını sert bir şekilde tenkit eden eserler yer alıyor. Aralarında sıra dışı çalışmaların da olduğu sergi, 15 Mart’a kadar Türk ve İslam Eserleri Müzesinde ziyaret edilebilecek.