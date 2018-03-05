Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul, nüfus bakımından Türkiye’nin en kalabalık şehri olmasının yanı sıra, dünyadaki metropoller arasında da ön sıralarda yer alıyor. Bu özellikleri nedeniyle asayiş ve terör alanında meydana gelen olaylarda da Türkiye’deki şehirler arasında ilk sıralarda yer alan İstanbul’da, güvenliğin sağlanması amacıyla emniyet ve jandarma yoğun şekilde çalışıyor.

Güvenlik güçlerinin çalışmalarının yanı sıra, güvenliğin sağlanması amacıyla iş yerleri kendi önlemlerini almaya çalışırken, özel güvenlik görevlilerinin sayısı da her geçen gün artıyor.

İstanbul Valiliği’nin istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, İstanbul’da 701 özel güvenlik şirketi faaliyet gösteriyor. Bu firmalarda aktif olarak 83 bin 110 özel güvenlik görevlisi çalışıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 38 bin 592 polis ve bekçi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda ise 6 bin 530 jandarma olmak üzere toplam 45 bin 122 kişi görev yaparken, şehirde çalışan özel güvenlik görevlisi sayısının, emniyet ve jandarma personelinden yaklaşık iki kat fazla olduğu görüldü.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nca 7 Şubat’ta düzenlenen, “Özel Güvenlik Görevlileri Eğitim Programı”nda yaptığı konuşmada, İstanbul’da yaklaşık 83 bin özel güvenlik görevlisi bulunduğunu hatırlatarak, “Bu, şu demektir; İstanbul’daki mevcut güvenlik güçlerimizin neredeyse 2 katı. Bu görevi birlikte bir eş güdüm, koordinasyon içerisinde yaparsak zannediyorum İstanbul’da suç ve suçluluk noktasında arzu ettiğimiz hedefi çok kısa sürede yakalarız” dedi.