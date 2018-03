Türkiye Gazetesi

Bilecik’in Söğüt ilçesinde yüzlerce kişi dedelerinin dillerinden düşürmediği alay yeminini tekrarladı. II. Abdulhamid Han’ın vazgeçilmezleri arasında olan Ertuğrul Süvari Alayı, bundan 120 yıl önce Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi’ne gelerek ‘Bismihu’ ile başlayan yemini ediyordu. Söğütlü gençler de bir asırdan fazla yıldır tekrar edilmeyen bu geleneği tekrar hayata geçirdi. Söğütlü gençlerden Çetin İkiz’in öncülüğünde gerçekleşen yemin töreni Kur’ân-ı kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Söğüt Belediyesi Tören Alanı’nda bulunan yüzlerce kişi alay yeminini etti. Törende İHA mikrofonuna konuşan Çetin İkiz, ilerleyen yıllarda da bu etkinliğin devam edeceğini söyledi. İkiz, “Yaklaşık 120 yıl önce Ertuğrul Alayı’na katılmak için yola çıkan dedelerimiz gitmeden önce Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gelerek Bismihu ile başlayan yemini etmişler. Bizler de 120 yıl sonra onların torunları olarak, bizden sonraki nesillere aktarılabilmesi adına burada, bu meydanda aynı yemini ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da inşallah bu geleneği devam ettirebiliriz. Buradaki asıl amaç gençliğin bunu tekrarlaması ve ecdadımızın bize bıraktıklarına sahip çıkmasıdır. Gelecek yıllardaki törenlerde ön saflarda o döneme ait kıyafetleri giymiş arkadaşlarımız da olacak. Her hangi bir siyasi parti, her hangi bir dernek adına değil tamamen biz söğüt gençleri olarak yapıyoruz. Mevla bizi çıktığımız bu kutlu yolda utandırmasın. İnşallah bundan sonra devamı gelir” diye konuştu.



İŞTE O YEMİN

Bismihu. Güneş batsın, ay çıksın. Gece güne, gün geceye devrilsin. Halifem, sultanımın yolu yolumdur. Benim kolum, onun koludur. Silahımın üstüne, tohumu çıkartan toprağımın üstüne, kuyunun üstüne, zindanın üstüne, atam Ertuğrul Gazi üstüne, sadakatim boynumdur, boynum doğrudur, kılıcım eğridir. İhanetten Allah korusun! Beni kendi kılıcımla doğrasın. İşte Kur’an-ı azimüşşan, işte elim. Ekmek tuz hakkı için, Allah’ın sözüne yemin olsun; hem vallahi, hem billahi, hem tillahi, devletimin bekâsını her şeyden önce tutacağıma, sultanımın canını kendi canımdan önce tutacağıma, “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” sözüne bağlı kalacağıma, namusum, şerefim ve dinim üzerine ant içerim...