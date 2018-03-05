Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Çıakrtılan gözaltı kararına istinaden başkent Ankara'da 12 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Çok sayıda gözaltı var
05.03.2018 - 09:03 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 09:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü DAEŞ'a yönelik başlatılan operasyonda Ankara'da 12 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : deaş,ankara,terör,
548158 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548158.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER