Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, PKK/KCK terör örgütü üyelerine, örgütün şehir ve mahalle yapılanması ile teröristlerin barınma alanlarına yönelik Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren Operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alınmış ve şüphelilerin evleri ile teröristlerin kullandığı sığınaklarda; 50 kilogram amonyum nitratlı gübre ile hazırlanmış 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 AK-47 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 4 şarjör ile 109 fişek, 3 el bombası, 1 muşta, 1 güneş enerjisi paneli, 1 takım terörist kıyafeti, 2 AK-47 piyade tüfeği hücum yeleği, 1 uyku tulumu, yazlık ve kışlık olmak üzere birer askeri gömlek, 2 çift çorap, 3 tablet bilgisayar, propaganda içerikli 8 fotoğraf, 2 kitap ve 2 duvar saati, 9 cep telefonu, 1 hafıza kartı, 3 taşınabilir bellek, 8 sim-kart, 7 CD, 16 video kaseti,1 teyp kaseti, 4 bin 149 paket sigara, 1 kürek, 1 kazma, 1 keser, 1 testere, 15 kalas, 700 gram çivi, 1 şerit metre, 2 makas, 1 çakmak, 1 plastik süpürge, 1 akü, 1 şarjlı ampul, 10 pil, 25 metre kablo, 7 elektrik bandı, 3 piknik tüpü, 2 tabak, 2 kaşık, 2 su bardağı, 1 tencere, 1 tava, 2 çaydanlık, 20 gram çay, 1 kavanoz granül kahve, 0,5 kilogram kesme şeker, 0,5 kilogram zeytin, 0,5 kilogram peynir, 2 lavaş, 600 gram makarna, 10 gram tuz, 15 gram pul biber ve 1 gargara ilacı ele geçirilmiştir. Ayrıca, 12 kilogramlık 6 büyük tüp ile hazırlanarak yola tuzaklanmış bir el yapımı patlayıcı tespit edilmiş ve yerinde imha edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.
Başkale'deki terör operasyonunda 6 gözaltı
05.03.2018 - 09:33 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ise imha edildi
Etiketler : başkale,van,
548165 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548165.aspx
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