Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 17 kişiden 10'u uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, nakletmek ve ticaretini yapma suçlarından tutuklandı. Tutuklanan şahıslar Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 125 gram toz esrar, 150 extacy hap, 10 gram bonzai, 740 kök hint keneviri ele geçirildi.