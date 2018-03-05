Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla devam ediyor. Son olarak Afrin çevresidneki Beluşank ve Alıcı köylerinin teröristlerden temizlendiği öğrenildi. TSK, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada harekâtta 109 teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini ve öldürülen terörist sayısının 2777'ye ulaştığını ifade etmişti.