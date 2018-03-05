Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla devam ediyor. Son olarak Afrin çevresidneki Beluşank ve Alıcı köylerinin teröristlerden temizlendiği öğrenildi. TSK, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada harekâtta 109 teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini ve öldürülen terörist sayısının 2777'ye ulaştığını ifade etmişti.
2 köy daha teröristlerden temizlendi
05.03.2018 - 11:54 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harekâtı'nda Beluşank ve Alıcı köylerinin teröristlerden arındırıldığı bildirildi.
Etiketler : tsk,zeytin dalı,terör,suriye,afrin,
548210 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548210.aspx
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