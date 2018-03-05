Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıdalardaki binbir derde deva Selenyum toprakta, suda veya bitkilerde bulunan yarı metal bir elementtir. Ancak selenyum, sanayide kullanıldığında ve hidrojen peroksit ile karıştırıldığında saf hidrojenden daha zehirli olabilir.

Selenyum (simgesi Se), ilk olarak 1817 yılında Jöns Jakob Berzelius ve Johan Gottlieb Gahn tarafından keşfedilmiştir. Kimyasal bakımdan kükürde benzer. Bileşikleri çok zehirlidir. Selenyum oksiklorür (SeOCI2), bilinen en kuvvetli çözücüdür.

Selenyum nerelerde kullanılır? Sanayide Selenyum kullanım alanları?

Selenyum çeşitli önemli kimyasal reaksiyonlar için yararlı bir katalizördür. Yani, aynı amaç için laboratuvar ve kimya sanayinde kullanılmaktadır.

Selenyumun en önemli ticari kullanım alanı cam yapım sektöründedir. Cam üretiminde, demirin etkisiyle oluşan yeşilimsi rengin etkisinin giderilmesinde yardımcı olur. Böylece cama renksiz ve şeffaf görüntüsünü verir. Bazen ise cama koyu kırmızı bir renk eklemek amacıyla, cam üretiminde bir bileşen olarak kullanılır.

Selenyum ışık enerjisini kullanılabilir bir elektrik enerjisi formuna dönüştürebilir. Bu nedenle, güneş pillerinin üretiminde kullanılır.

Selenyum aynı zamanda seramik sanayi ve pirinç yapımında da kullanılır. Baskı ve kopyalama sanayisinde de önemli bir role sahiptir.

Fotoiletken özelliği nedeniyle fotokopi makinelerinde kullanılır. Cam endüstrisinde, özellikle yakut renkli cam ve mine yapımında kullanılır. Ayrıca, fotoğrafik toner, fotoelektrik gözeler, televizyon kameraları ve ışıkölçerlerin yapımında; güneş gözelerinde yarıiletken ve çelik yapımında da katkı maddesi olarak kullanımı vardır.

Çeşitli vitamin ve mineral takviyelerinin önemli bir bileşenidir ve çeşitli sağlık sorunlarını tedavi etmek için kullanılır. Genellikle astım, yanıklar, yaralanmalar ve besin emilim bozukluğu gibi hastalıklarda ve kemoterapinin yan etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılır.

Selenyum nedir? Selenyum neden yasak?

Selenyum sağlık için faydalı olsa da, saf selenyum zehirli ve teklikelidir. İlaçlara katılan ve besinlerde bulunan selenyum faydalıdır, ancak saf selenyum çoğunlukla zehir amaçlı kullanılır. Bir kaç gramı zehirlemeye yeterlidir. çok az miktarlarda uzun süre alınması da yavaş yavaş zehirlenmeye neden olur.

Selenyumun sağlık açısından faydaları ve zararları?

Doğal besinlerden gerekli ölçüde vücuda alınan selenyum, kanseri önler, doğal bir aşı gibi bağışıklık sistemini güçlendirir, tiroid dengesini korur, kalp dostudur, kemik ve kıkırdakları güçlendirir, saç sağlığında kepek oluşumuna karşı koruyucudur. Yiyeceklerden düzenli bir şekilde selenyum alıyorsanız, daha fazlasını almaya gerek yoktur.



Araştırmalara göre, düşük selenyumlu kişilerde ek kullanım fayda gerekebilir, ancak yeterli seviyede selenyum alan bireylerde ek kullanım zararlı etkiler yapabilir. Bu yüzden kişilerin bilinçsiz bir şekilde selenyum ek maddelerini kullanmamaları gerekir. Bir yetişkin için doktor önerisine göre güvenli ve yeterli selenyum dozu günde 100 mcg ile 400 mcg arasında değişmektedir. Aşırı dozda selenyum alımı, nefes almakta zorlama, titreme, böbrek yetmezliği, kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi bazı rahatsızlıklara sebep olabilir.

En Çok Hangi Gıdalarda Bulunur?

Selenyum açısından en iyi besin kaynakları tahıllar,fındık,mantar,et,ciğer,balık, yumurta gibi gıdalardır.Ayrıca deniz ürünü ıstakozlarda da bolca bulunur.En çok ise brezilya fındığında bulunmaktadır.Hem selenyum açısından hem de sindirilebilirliği açısından zengindir.