Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'in merkezine girilmesi için büyük öneme sahip olan bölgelerden biri Raco'ydu. Afrin’e gidiş yolundaki kritik nokta olan Raco, TSK ve ÖSO'nun gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristlerden arındırıldı.

Raco'nun ardından hızlanan operasyonlarda art arda farklı köyler de teröristlerden temizlendi.

CİNDERES DÜŞTÜ DÜŞECEK

Bugün Cinderes'te devam eden meskun mahal operasyonlarda ise büyük ölçüde ilerleme kaydedildi. Cinderes'in de teröristlerin elinden alınmasıyla Afrin'in merkezine bir adım daha yaklaşılmış olacak. Belde en önemli noktalardan birisi olarak biliniyor.

TERÖR YUVASI TEMİZLENİYOR

Birbirine tünellerle bağlı kulelerin ve bir mevzinin olduğu bilinen Cinderes havadan ve karadan vuruluyor.

ÖCALAN AYAKLAR ALTINDA

Temizlenen bölgelerden gelen fotoğrafların birinde, elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının ayaklar altına alındığı görülüyor.

KUŞATMA GENİŞLİYOR

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyinde yer alan Beluşank ve Alıcı köylerini de teröristlerden temizledi. Bu hamleyle, ilk kez barajın karşısına geçilmiş oldu. Kuşatma genişledikçe Afrin'in merkezine bir adım daha yaklaşılıyor.

YOLLAR MENZİLDE

Afrin’in batısındaki Şeyh Hadid belde merkezine de dün sabah operasyon başlatıldı. Şeyh Hadid belde merkezinin alınmasının ardından beldeye bağlı Soğulcak ve Aranda köyleri ile Şeran beldesindeki Bafliun köyü ve dağı ile Raco’ya bağlı Halilo köyü de terör örgütünden temizlendi.

Bu noktaların alınmasıyla birlikte Afrin belde merkezine doğu hattından giden yol, Şeran belde merkezinin doğu ve güney kanadı ve örgütün Afrin merkezini doğu ekseninde ilk savunma hatlarının olduğu Kafr Cenne ve Kıtme köyleri ateş menzili içine girdi. Son ilerlemelerle Cinderes-Afrin ilçe merkezi arasındaki karayolu bağlantısı da kesilmiş oldu.