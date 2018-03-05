Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E Devlet miras sorgulama, E Devlet miras sorgulaması nasıl yapılır ve E Devlet miras öğren ile ilgili aradıklarınız burada. E Devlet'in başlattığı Soy ağacı hizmetinin ardından herkes ailemde şehit var mı? araştırması içerisine girmişti. Soy ağacı çılgınlığı ilk çıktığı günden itibaren yoğun bir şekilde aranmıştı. E Devlet, miras sorgulama işlemlerinin hizmete gireceğini açıkladı. Bu duyurunun ardından vatandaşlar, E Devlet Miras sorgulaması nasıl yapılır, e Devlet miras öğren ve e Devlet miras sorgula işlemlerini aramaya başladı. Peki E Devlet miras sorgulaması nasıl yapılır? E Devlet miras sorgulama işlemleri yapma ve E Devlet miras öğrenme işlemleri nereden yapılıyor? İşte yarın hizmete girecek E Devlet miras sorgulama işlemleri ile ilgili aradıklarınız….

E Devlet miras hizmeti ile ilgili açıklama



Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yargı birimlerinden alınan 'Mirasçılık Belgesi Verilmesi' talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için 'Mirasçılık Belgesi Verilmesi' talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan 'Mirasçılık Belgesi Verilmesi' ve 'Mirasçılık Belgesinin İptali' kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir." denildi.

E-Devlet miras öğrenme

Son dönemde "Soy Ağacı" ve "1853-1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi Sorgulama" hizmeti başlatan e-Devlet uygulaması bu kez de sistem üzerinden "Mirasçılık Belgesi" hizmeti vermeye başlıyor.

6 Mart tarihinden itibaren verilmeye başlanacak hizmet ile ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi.

"Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir."

e-Devlet miras sorgula

e-Devlet resmi internet sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr/ adresini açınız. Daha sonra kullanıcı bölümündan T.C ve şifrenizi yazarak kullanıcı girişi yapınız. Daha sonra anasayfada bulunan arama butonuna "Veraset İlami Sorgulama" yazmanız yeterli olacaktır.

VERASET İLAMI SORGULAMA