Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde üç terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Öte yandan Mardin'in Dargeçit ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette, 6 kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 roketatar mühimmatı ile 25 fişek ele geçirildi.