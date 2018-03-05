Şırnak'ın Silopi ilçesinde üç terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Öte yandan Mardin'in Dargeçit ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette, 6 kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 roketatar mühimmatı ile 25 fişek ele geçirildi.
Şırnak'ta 3 PKK'lı terörist teslim oldu
05.03.2018 - 16:22 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 16:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak'ta 3 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı
Etiketler : şırnak,pkk,terörist,haberler,
548264 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548264.aspx
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