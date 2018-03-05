Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün iadesine ilişkin, "Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslüm nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız." dedi.
Çavuşoğlu: 'Salih Müslim'in peşini bırakmayacağız'
05.03.2018 - 18:19 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 20:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terör örgütü PYD/PKK'nın elebaşı Salih Müslim'ün iadesine ilişkin, "Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslüm nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız." dedi.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,Salih Müslim,Almanya,
548285 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548285.aspx
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