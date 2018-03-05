Bugün bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan ‘İstanbul’dan Ankara’ya gidecek THY uçağında yeterli yakıt olmadığının son anda anlaşıldığı’ iddialarını içeren haberler yalanlandı. Konuyla ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “3 Mart Cumartesi İstanbul-Ankara seferini yapan TK 2182 sefer sayılı uçağımıza ilişkin olarak haberlerde bahsi geçen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları olarak hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız” dedi.
THY uçağında yakıt olmadığı iddialarına yalanlama
05.03.2018 - 23:23 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 23:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul’dan Ankara’ya gidecek olan THY uçağında yeterli yakıt olmadığının son anda anlaşıldığı iddialarını yalanlayarak, söz konusu haberlere ilişkin hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.
Etiketler : Türk Hava Yolları,
548331 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548331.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER