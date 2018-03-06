Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanımız 8 Mart 2018 tarihinde Avusturya’yı ziyaret edecektir. Bakanımızın Avusturya Dışişleri Bakanı Dr. Karin Kneissl’la Viyana’da yapacakları görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkilerinin yanısıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülmektedir. Bakanımızın, ayrıca Viyana Yunus Emre Enstitüsü’nün resmi açılışını yapması ve Avusturya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanmaktadır” denildi.