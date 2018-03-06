Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanımız 8 Mart 2018 tarihinde Avusturya’yı ziyaret edecektir. Bakanımızın Avusturya Dışişleri Bakanı Dr. Karin Kneissl’la Viyana’da yapacakları görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkilerinin yanısıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülmektedir. Bakanımızın, ayrıca Viyana Yunus Emre Enstitüsü’nün resmi açılışını yapması ve Avusturya Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanmaktadır” denildi.
Bakan Çavuşoğlu Avusturya yolcusu
06.03.2018 - 01:52 | Son Güncelleme: 06.03.2018 - 01:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8 Mart 2018 tarihinde Avusturya’yı ziyaret edecek.
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,çavuşoğlu,
548345 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548345.aspx
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