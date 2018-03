Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’de ilerlemeye devam ediyor. Afrin’in üç beldesi Bülbül, Raco, Şeyh Hadid’in ardından Şeran beldesini kuşattı. Afrin’in kuzeybatısında bulunan Şeran beldesinin Beluşank, Alıcı ve Katira köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtaran Mehmetçik, önceki gün teröristlerden temizlenen Bafilyun Dağı’nın batısında bulunan Şeran beldesine yöneldi. Meydanlı Barajı çevresinde ilerlemeye devam eden TSK ve ÖSO, belde civarında 4 stratejik tepeden oluşan Fittira’yı da teröristlerden kurtardı. Üç taraftan kuşatılan Şeran beldesinin her an düşebileceği belirtiliyor.



2 BİN 795 TERÖRİST ETKİSİZ

Mehmetçiğin kuşattığı Cinderes beldesinin merkezindeki terör örgütü hedefleri ise düzenlenecek meskun mahal operasyonu öncesinde Türk savaş jetleri tarafından yoğun şekilde vuruluyor. Cinderes’ten yükselen dumanlar sınırın Türkiye tarafındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden görülürken, komando ve özel harekat timlerinin her an operasyona başlayabileceği belirtiliyor. Raco beldesinden kaçan teröristlerin geldiği Cinderes, Afrin’in en büyük beldesi. Bu arada Zeytin Dalı Harekatının 45’inci gününde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 795’e yükseldi. 3’ü belde merkezi, 105’i köy, 6’sı köy altı yerleşim ve 22’i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK’ya ait üs olmak üzere 137 nokta da ele geçirildi.

ESAD'IN GÖNDERDİĞİ MİLİSLER YOK EDİLDİ

Terör örgütü YPG’nin yardımına giden Esad rejimine bağlı milisler de ağır darbe aldı. Geçtiğimiz hafta Afrin’e geçen milisler, Türk askeriyle girdikleri çatışmada öldürüldü. Sosyal medyada, üzerinde Suriye bayrağı bulunan milislerin topluca gömüldüğünü gösteren fotoğraflar yayınlandı. Afrin’e milis gönderildiğini Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dün yaptığı açıklamayla doğruladı. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ile görüştükten sonra konuşan Esad, “Halk güçlerinin (milis kuvvetleri) Afrin’e girmesi oldukça normaldir. Yabancıların tehdidi söz konusu olunca bütün oluşumlar birlik olmak zorundadır. Suriye’deki bileşenlerin birlik olması gerekiyor” dedi. Rejimin yanında yer alan Tahran’dan da açıklama geldi. İran dinî lideri Ali Hamaney’in askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Türk askerini ‘işgalci’ olarak nitelendirerek, “Zeytin Dalı Harekâtını bitirmesini bekliyoruz” dedi.