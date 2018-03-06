Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demir, “Müsteşarlığımız tarafından geliştirilen Akkor Pulat aktif koruma sistemi, atışlı test faaliyetleri başarıyla gerçekleştirildi. Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev yapan tanklarımıza kısa sürede entegre edilecek olan sistem, bu anlamda dünyada ilk defa muharebe alanında kullanılan aktif koruma sistemi olacak. Bu süreçte yoğun emek sarf eden ASELSAN ve TÜBİTAK Sage çalışanlarımızı da tebrik ediyorum” dedi. Altay tankı için, yaklaşan anti tank roketleri ve füzeleri belirleyerek havada imha edecek AKKOR üzerinde çalışan ASELSAN, tank ve zırhlı araçlara yönelik “çelik” anlamına gelen PULAT isimli yeni bir aktif koruma sistemi geliştirme projesi başlatmış ve geçen hafta Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli Pulat’ın bir ay içinde tanklarımızda kullanılmaya başlanacağını duyurmuştu.