Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şengör, geri adım atarken bu sefer açıklamalarını haber yapan gazetecilere haraket etti. Dün Habertürk’te “Bu bir deneydi ama özür dilerim” başlığıyla bir yazı kaleme alan Celal Şengör “Ptolemaios Atlası’nın tanıtımı toplantısının Türk basınına yansıması için Fatih Altaylı’yla yaptığımız küçük bir deney beklediğimizden de fena bir sonuç verdi. “Salak” kelimesini bilhassa seçerek Türk basınının bunu haber yapıp Ptolemaios Atlası’ndan da bahsetmesini temin etmek istemiştim. Gazetecilerimiz ise düşük kültür seviyeleri nedeniyle sadece bu kelimeyi haber yaptı” ifadesini kullandı.

Gazetecileri suçlayan Şengör, bundan sonra röportaj vermeyeceğini, çünkü söylediklerini anlayacak, tahsilli ve kültürlü muhabirlerin olmadığını savundu.

Her profesörün Kanunî gibi tarihî bir şahsiyete saldırmasının haber değeri taşıdığını ifade eden habercilere göre, Şengör ucuz reklam peşinde.

Deprem profesörünün skandal görüntülerini kamuoyu ile paylaşan İHA muharibi Rıfat Fırat ‘salak’ kıvırmasına tepki gösterdi. Fırat “İddia ettikleri gibi haberde atlastan iki kelime değil, tam sayfa bahsettik, Şengör’ün açıklamalarına da iki paragraf yer verdik. Şengör, ‘deney’ mizansenini sahneye koyarak kendini masum göstermeye ve gerçekleştirdiği çirkin davranışın üzerini gazetecileri suçlayarak örtbas etmeye çalışıyor. Avrupalıların, ‘Muhteşem Süleyman’ dediği bir padişaha hakaret eden bir akademisyenin, gazetecilerin kültür seviyesini sorgulaması haddine değildir.” ifadelerini kullandı.