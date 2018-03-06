Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, sınır denetimleri kapsamında ziyaret ettiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu’nda görev yapan askerlere hitaben konuştu. Vatan ve millet için hep birlikte dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla ellerinden gelen her türlü gayreti göstererek çalıştıklarını ifade eden Orgeneral Akar, özellikle Afrin’e yönelik harekât ile yoğun bir döneme girildiğine dikkati çekti. Akar, bir taraftan Zeytin Dalı Harekâtı ile bölgedeki teröristlerin etkisiz hâle getirilmesi, diğer taraftan da İdlib’de Astana süreci çerçevesinde ateşkesin sağlanması için TSK’nın büyük bir azim ve kararlılıkla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Görevlerini uluslararası hukuktan aldıkları güçle, uluslararası hukuka uygun şekilde, meşru müdafaa şartları çerçevesinde tamamen meşru koşullarda, meşru zeminlerde yerine getirdiklerine işaret eden Orgeneral Akar, şöyle konuştu:

“Burada bizim hedefimiz teröristler. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar teröristlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz ve inşallah en son teröristin etkisiz hâle getirilmesiyle vazifemiz tamamlanacak. Bu faaliyetleri yaparken sadece kendi ülkemizde değil, Suriye’deki kardeşlerimizin de rahatı, huzuru ve güvenliği için gayret gösteriyoruz. Biz bu faaliyetleri başarıyla sonuçlandırdığımızda umudumuz, dileğimiz, Suriye’deki kardeşlerimizin de güven içinde, rahat ve huzur içinde evlerine dönmelerini sağlamaktır.”



BÜTÜN DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK

Orgeneral Akar, tarihten, kültürden gelen anlayışla kutsal değerlere uygun olarak hiçbir masuma hatta çevredeki hiçbir varlığa zarar vermeden bu faaliyetleri sürdürmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şunları ifade etti: “Bugüne kadar da gerçekten bütün dünyaya örnek olacak düzeyde başarılı bir şekilde bu kuralları uyguladık. Özellikle Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlangıcından bugüne kadar asil milletimiz, ordu-millet anlayışının en güzel örneklerini sergilemekte ve milletimizin göz bebeği kahraman ordumuzun maddi ve manevi olarak daima yanında olduğunu göstermektedir. Aziz milletimiz ile TSK mensuplarının kıymetli ailelerine, destek ve duydukları güvenden dolayı sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”