Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargıtay’ın 150’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, FETÖ yargılamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararıyla FETÖ’nün terör örgütü olduğunun kabul edildiğini hatırlatan Cirit, 16. Ceza Dairesi’nin kararlarının, Türkiye’de bu işlerin nasıl yürütülmesi konusunda önderlik yaptığına işaret etti. Cirit, şunları söyledi: “Adalet, hak edene hak ettiğini vermektir. Hak etmiyorsa mağdur etmemektir. Zulüm yaparsak, aynı Ergenekon, Balyoz davalarında olduğu gibi, toplumda onarılmaz yaralar açar. Biz geleceğe yürümek istiyoruz, onarılmaz zararlar vermek istemiyoruz. Onun için buna çok dikkat ediyoruz, hassasız. Adalet er geç yerine gelecektir. Bizim bunlara karşı adaletten başka hiçbir borcumuz yoktur. Adil yargılamayla yürütülmektedir. Bu işin geri dönüşü olmaz. Hâkimlik, hukuk yeri hınç alma yeri değildir, en adil olanı yapmaktır, adaletli davranmaktır.”

Yargıtay’a 1 milyon davanın geldiğini, şu ana kadar yargı bağımsızlığıyla ilgili herhangi bir telkin, talimat, talep gelmediğini söyleyen Cirit, “Yargı bağımsızlığının olmadığı ifade edilmekte, bu olgu üzerinden eleştirilmekteyiz. Ben de Türkiye’deki yargı bağımsızlığı ve en son Anayasa değişikliğiyle gelen yargı tarafsızlığının en iyi şekilde yapıldığını görmekteyim. Bunun aksini iddia edenler bunu ispatlamalıdır. Türkiye’de yargı bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir merciden emir ve talimat alamaz. Anayasanın 138. maddesi de buna engeldir” diye konuştu.

Yargıtay Başkanı Cirit, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’den iade edilmemesini de eleştirerek “Onlara tır dolusu belge vermemize rağmen hâlen bu örgüt başının, bir sürü insanımıza kıyan, bir sürü suç işleyen bu kişinin iade edilmemiş olması olayın çok farklı boyutları olduğunu gösterir. Diyorlar ki ‘ABD’de yargı bağımsız.’ Yargı bağımsız değil” ifadelerini kullandı.