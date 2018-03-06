Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Asena-03” adlı tanker uçağın pilotu eski üsteğmen Hızır Özyuva, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Filo komutanının çağrı üzerine üsse gittiğini, görevinin iptal olduğu söylenilince filoya gidip uyuduğunu iddia etti. Özyuva, 05.00 gibi gerekli izinlerin ardından kalkış yaptıklarını belirterek, Ankara’da bir uçağa 06.32 gibi yakıt ikmali yaptıklarını bir süre sonra üsse döndüklerini savundu.

“Asena-03”ün yardımcı pilotu, sanık eski üsteğmen Fatih Akbulut da savunmasında savcılık ifadesini kabul ettiğini söyledi. Akbulut 14 Temmuz’da yıllık izne çıkmasına rağmen 15 Temmuz’da “bekler nöbeti” için filoya geldiğini söyledi. Akbulut, üs komutanı Bekir Ercan Van’ın emriyle gerekirse kalkış yapmak üzere filo gazinosuna giderek uyuduğunu, 04.00 gibi uyandırıldığını söyledi. Uçakbaşı yaptıklarını anlatan Akbulut, gerekli izinler alındıktan sonra kalkış yaptıklarını ve Ankara yakınındaki “Yanki 14” sahasına gittiklerini söyledi. Akbulut, bir süre sonra “Yanki 15” diye adlandırılan sahaya geçtiklerini ifade ederek, bu süre zarfında hava-hava mühimmatlı, çağrı adı “Zıpkın” olan bir F16’ya yakıt verdiklerini, başka bir uçağın ikmal için gelmediğini öne sürdü.