Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü’ndeki saat 13.15’te başlayan toplantının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili bilgiler veren Bozdağ, “Harekâtın başlangıcından bu yana 2795 terörist etkisiz hâle getirildi. Zeytin Dalı Harekâtı ile bugüne kadar 112’si köy, 30’u kritik nokta olmak üzere toplam 142 bölge kontrol altına alınmıştır. Harekât bölgesine ait alanın yarısına yakını kontrol altına alındı. Harekât planlandığı şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin “DEAŞ’la mücadeleye odaklanalım” yönündeki açıklamaları hatırlatılan Bekir Bozdağ, Washington’a cevap olarak, “ABD’den yapılan açıklamalarda DEAŞ’a odaklanalım deniliyor. Diğer örgütlerine de odaklanılması lazım. Sadece bir terör örgütüyle mücadelenin öne alınıp diğer terör örgütlerinin değerlendirilmemesi kabul edilemez. Terör örgütlerini ayırmanın doğru olmadığını ifade ettik, bir defa daha ifade ediyoruz. Türkiye DEAŞ terör örgütünün saldırılarından en fazla zarar gören üçüncü ülkedir. Terör örgütlerinin bazılarını koruma kollama gibi bir yaklaşımı Türiye doğru bulmuyor. DEAŞ’a odaklanmayalım diyen bir Türk yetkili yoktur. Biz bütün terör örgütlerini birlikte tepeleyelim yok edelim diyoruz” dedi.

Çocuk istismarcılarına yönelik hadım da dâhil cezaların artırılması yönündeki soruya karşılık olarak da Bozdağ, şu bilgiyi verdi: “Bu çalışma kapsamında cezalar artırılmakta, caydırıcılık artırılmaktadır. Halk arasında hadım olarak bilinen konu kanunî dayanağa kavuşturulmaktadır. Bu tür eğilimi olan kişilerin bazı mesleklerde çalışması yasaklanacak. Bazı mesleklere girecek kişilerle ilgili psikoteknik incelemeler yapılacak. Bu suçları işlemiş olan kişilerin çocuklarımızın bulunduğu alanlara yakın ikamet etmesi ve yaklaşması yasaklanacak.”

Bozdağ, Yunanistan’dan Türkiye sınırını geçen iki askerin Türkiye’de tutuklanması konusunda da, “Ne Yunanistan hükûmeti Türkiye’den bir takas talebinde bulunmuştur ne de Türk hükûmeti Yunanistan’dan bir takas talebinde bulunmuştur. Bu askerler askerî casusluk suçlarından adli soruşturmaya tabi tutulmuştur. Bunların takas konusu yapılması söz konusu değildir. Darbeci askerlerin iade edilmesi Türkiye’nin haklı olduğu bir konudur” şeklinde konuştu.