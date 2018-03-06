Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekya’da gözaltına alındıktan sonra salıverilen ve son olarak Almanya’da ortaya çıkan terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslim için Ankara’dan Berlin’e iade talebinde bulunuldu. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 13 Mart 2016’da Ankara’da Kızılay Güvenpark’taki otobüs duraklarında bomba yüklü araçla düzenlenen ve 36 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı terör saldırısı sanıklarından Salih Müslim’in iadesine ilişkin Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılması kararını Alman yetkililere iletti. Alman yetkililere cuma günü iletilen mahkeme kararında Müslim’in geçici tutuklanması ve iadesi talebinde bulunuldu. Bilindiği gibi, Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alındıktan sonra 27 Şubat’ta çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Salih Müslim, önceki gün Almanya’nın başkenti Berlin’de terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılarak konuşma yapmıştı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Salih Müslim hakkında Ankara Merasim Sokak’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili 26 Şubat’ta görülen davada da yeni bir “kırmızı bülten” talepnamesi düzenlenmesine karar vermişti. Hâlen binlerce PKK’lı teröristi ülkesinde barındıran, FETÖ’cülere kucak açan Almanya’nın Salih Müslim için Türkiye’nin talebine henüz bir cevap vermediği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Müslim'in iadesine ilişkin, "Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslim nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız" dedi.