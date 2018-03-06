Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıya Antalya ve ilçelerindeki tüm ofis müdürleri ile yaklaşık 100 personel katıldı. 2017 yılı ve 2018 Şubat ayında başarılı personele plaket ve ödüller verildi. İhlas Pazarlama Antalya TR-SAS Bölge Müdürü Nihat Karataş, parolalarının birlik, beraberlik, sevgi muhabbet ile daha iyi hizmetler yapabilmek olduğunu söyledi.

2018’de çalışan sayılaranı yüzde 50 oranında artırmaya hedeflediklerini söyleyen Antalya TR-SAS Bölge Müdürü Karataş “Amacımız Antalya’yı İhlas kalitesiyle buluşturmak, sağlıklı temiz ortamda yaşamasını ve temiz su içmesini sağlamak, bunun içinde takım ruhunu ön planda tutmak” dedi. İHA