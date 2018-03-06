Toplantıya Antalya ve ilçelerindeki tüm ofis müdürleri ile yaklaşık 100 personel katıldı. 2017 yılı ve 2018 Şubat ayında başarılı personele plaket ve ödüller verildi. İhlas Pazarlama Antalya TR-SAS Bölge Müdürü Nihat Karataş, parolalarının birlik, beraberlik, sevgi muhabbet ile daha iyi hizmetler yapabilmek olduğunu söyledi.
2018’de çalışan sayılaranı yüzde 50 oranında artırmaya hedeflediklerini söyleyen Antalya TR-SAS Bölge Müdürü Karataş “Amacımız Antalya’yı İhlas kalitesiyle buluşturmak, sağlıklı temiz ortamda yaşamasını ve temiz su içmesini sağlamak, bunun içinde takım ruhunu ön planda tutmak” dedi. İHA