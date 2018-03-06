Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (Cojep) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) CenevreOfisi'nde düzenlenen "Terörizm ve Avrupa ülkelerindeki istikrara etkileri" konulu panelde konuşan Prof. Dr. Şahin, PKK'nın tehditleri nedeniyle korumayla gezmek zorunda kaldığına dikkati çekti.

"ÖNCE KÜRTLERİ ÖLDÜRDÜLER"

PYD'nin kuruluşunun ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003 yılına denk geldiğini belirten Şahin, "Suriye'de ilk halk ayaklanmaları başladığında PYD ve YPG yani farklı isimlerle kendini adlandırıp dünyaya ve bölgeye kendini kabul ettirmek isteyen terör örgütü PKK, ilk önce Suriye'de Kürtleri öldürerek alan kazanmaya çalıştı. Kendisi gibi düşünmeyen ve Suriye'nin kuzeyinde etkin olan bir siyasetçiyi öldürerek işe başladılar; Mişel Temo cinayetiyle." diye konuştu.

Şahin, terör örgütü PYD/PKK'nın, Suriye'de en büyük eziyeti Kürtlere yaptığını ve kendisi gibi düşünmeyen Kürt partileri dışladığını vurgulayarak, Kürt siyasetçilerin bu kanlı örgütün cinayetlerine kurban gittiğini ifade etti.

"PYD/PKK 25 BİN KÜRT GENCİ ÖLDÜRDÜ"

Prof. Dr. Şahin, PYD/PKK'nın baskısından dolayı Türkiye'ye kaçan "gerçek Suriyeli Kürt" sayısının 300 binin üzerinde olduğunu, bu rakamı bizzat kendisinin tespit ettiğini söyledi. Terör örgütünün tehditlerinden dolayı Irak'a da 500 bin dolayında Suriyeli Kürt'ün kaçmak zorunda kaldığını belirten Şahin, bunların en az 50'siyle bizzat röportaj yaptığını anlattı.

"PYD/PKK öncelikle Suriyeli Kürtlere baskı yaparak kendisine alan açtı." diyen Şahin, örgütün Suriye'de ilk desteği Beşşar Esed rejiminden aldığını, ardından ABD'nin onlara binlerce tır dolusu silah verdiğini ifade etti.

Şahin, teröre karşı verdiği mücadele ve milyonlarca Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye Nobel ödülü verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "PKK, PYD ve YPG'nin alanda yürütmüş olduğu terör faaliyetinden dolayı öldürülen Kürt genci sayısı 25 binin üzerinde. Niçin? Bir terör örgütünün amacı gerçekleşsin diye." dedi.