Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay ve Osmaniye kırsalındaki teröristler de Afrin'e dönemedikleri için bölgede sıkışıp kaldı. PKK, Suriye'deki iç savaşın başlamasından önce, yıllarca Esad rejimi askerlerinin üniformalarını giyerek, Hatay'ın Hassa ilçesinden Amanos Dağları'na sızdı. Buradan da sözde Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya kırsalında düzenlediği saldırılarla, çok sayıda asker, polis ve sivil vatandaşı şehit etti.

SIKIŞIP KALDILAR

Afrin'in, YPG'nin kontrolüne geçmesinden sonra PKK'lı teröristler yaz aylarında Hatay kırsalına sızarak saldırılarını sürdürürken kışın YPG'li olarak Racu, Şeyh Hadid ve Bülbül beldelerine dönüyordu. İstihbarat birimleri, sınırda kontrolün sağlanmasıyla Racu'ya geri dönemeyen Amanos kırsalındaki 15 teröristin, Kandil'e şifreli mesajlar gönderip sıkıştıklarını ve yardım istediklerini öğrendi.