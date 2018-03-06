Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bayram Çelik ve avukatı katıldı. İddia makamı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan sanığın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından kapatılan Bank Asyaya para yatırdığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün mahrem imam operasyonunda adının geçtiği belirterek, bundan dolayı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Sanık Çelik, darbe girişiminin ardından tutuklanması nedeniyle korktuğu için ByLock kullandığına ilişkin ikrarda bulunmadığını söyledi. Çelik, daha önce görev yaptığı Kastamonu'da FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan dernekte yapılan toplantının ardından bir örgüt mensubunca cep telefonuna bu programın yüklendiğini ileri sürdü.

Bank Asyaya örgüt elebaşının talimatıyla para yatırmadığını, 17-25 Aralık 2013 sürecinin ardından örgütten soğuduğu için bu bankadaki hesaplarını kapattırdığını iddia eden Çelik, "Pişmanlığımı anlatacak sebepler bulamıyorum. Bu işe alet olmamam gerekiyordu, bilerek hiçbir yasaya aykırı iş yapmadım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, FETÖ üyesi olmak suçu sabit görülen Çelik'e 6 yıl hapis cezası vererek, bunu Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince yarı oranında artırarak 9 yıla çıkarttı.

Heyet, sabıkasız olan ve duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurduğu sanığın cezasını 7 yıl 6 aya indirerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.