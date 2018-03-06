Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ertem, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ithalatına vergi kararına Türkiye'nin pamuk ile cevap vermeye hazırlandığını söyledi.

"Trump demir-çelik ithalatına vergi koyacağını açıkladı ve esasında dünyada korumacılığı meşrulaştıran adımlardan birisini daha attı. Böylece bütün G-20 zirvelerinin baş konusu anti-korumacılık ve pür liberalizm söylemleri de yerle bir oldu. Türkiye başta olmak üzere, ABD'nin bu vergi salmasından etkilenecek ülkeler de, şimdi ABD'ye alternatif ürünlerde -örneğin Türkiye pamukta- cevap vermeye hazırlanıyor."



Trump, mart ayı başında yaptığı açıklamada ülkesinin ithal ettiği çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu.