15 Eylül 2017 tarihinde Sivas'a gelerek acemi birliğini yaptığı 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na teslim olan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem olan 6 aylık askerlik görevini tamamladı. Kerem Kılıçdaroğlu, nişanlısı Mine Alşan ile askerlik görevini tamamladıktan sonra düğün yapacaklarını açıklamıştı.
Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu, sırada düğün var
06.03.2018 - 11:25 | Son Güncelleme: 06.03.2018 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıcdaroğlu'nun Sivas'ta askerlik yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu.
15 Eylül 2017 tarihinde Sivas'a gelerek acemi birliğini yaptığı 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na teslim olan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem olan 6 aylık askerlik görevini tamamladı. Kerem Kılıçdaroğlu, nişanlısı Mine Alşan ile askerlik görevini tamamladıktan sonra düğün yapacaklarını açıklamıştı.
Etiketler : CHP Genel Başkanı,Kemal Kılıçdaroğlu,Kerem Kılıçdaroğlu,kılıçdaroğlunun haberi,
548445 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/548445.aspx
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