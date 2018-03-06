15 Eylül 2017 tarihinde Sivas'a gelerek acemi birliğini yaptığı 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na teslim olan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem olan 6 aylık askerlik görevini tamamladı. Kerem Kılıçdaroğlu, nişanlısı Mine Alşan ile askerlik görevini tamamladıktan sonra düğün yapacaklarını açıklamıştı.