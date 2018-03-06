Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Eylül 2017 tarihinde Sivas'a gelerek acemi birliğini yaptığı 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na teslim olan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem olan 6 aylık askerlik görevini tamamladı. Kerem Kılıçdaroğlu, nişanlısı Mine Alşan ile askerlik görevini tamamladıktan sonra düğün yapacaklarını açıklamıştı.

